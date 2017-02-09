12萬買祕魯鱷蜴 賣家不出貨遭控詐欺

23歲李姓男子去年底透過LINE通訊軟體向住在新竹縣的33歲姜姓男子，訂購12隻祕魯鱷蜴，一隻鱷蜴市價約3至4萬元，雙方約定以每隻1萬500元成交，李男匯款12萬6000元，卻遲遲不見鱷蜴，憤而向新北市海山警分局報案提告詐欺。

李男向警方表示，「匯款後經過多次交涉，姜男藉故推託，根本就是詐騙行為。」警方循線約談姜男到案，他辯稱，鱷蜥市價約3至4萬元，但因進貨量大，才能以市價約三分之一的價格販售，因鱷蜥身體狀況不佳，才會延遲出貨，不能把有問題的鱷蜥提供給買家。警方訊後依詐欺罪將姜男函送法辦。

(中時)