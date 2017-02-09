台鐵產業工會不再隱忍 向「小英」拍桌抗議
台鐵產業工會號召200名因春節依法休假恐被記曠職人員，從交通部遊行到總統府，主張「改革班表、拒絕打壓」，要「大老闆」蔡英文總統撤銷曠職。工會在凱道演出行動劇向蔡英文總統拍桌，強調多次到總統府陳情，都被帶到旁邊的公共關係室，雖有公關室人員出面接受陳情，卻每次都回應依辦法處理，收到相關回文也沒有具體解決辦法，工會不再隱忍，要帶領會員前進，直達總統府。
現場警方因此變換陣式，組成人牆，工會仍不斷前進，一度與警方推擠，後來工會理事長王傑請會員冷靜，大家都是公務人員，不要為難警察，便就地靜坐，等待府方人員出面陳情。目前仍僵持中。
(中時)
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