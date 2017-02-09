桃市高校聯合文學獎 武陵表現亮眼

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桃市高校聯合文學獎，9日決審成績出爐。（甘嘉雯翻攝）

桃市高校聯合文學獎，9日決審成績出爐。（甘嘉雯翻攝）

桃市高校聯合文學獎，9日決審成績出爐。（甘嘉雯翻攝）

為了促進桃園高校創作風氣，武陵高中和中壢高商校刊社合辦桃園高校聯合文學獎，9日決審會共有武陵、壢商、陽明、復旦、桃高、內壢、壽山、大園等11間學校同學熱情參與，武陵高中包辦極短篇組前三名，小說組則獲得一、二名，成績亮眼，校長林清波親自到場幫同學加油鼓勵。

(中時)