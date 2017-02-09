女黑馬選國民黨主席？王金平：周日就知道
國民黨即將在5月進行黨主席選舉，平面媒體日前報導，國民黨內傳出有名女性黑馬正在考慮參選；前立法院長王金平今（9）日受訪時，不願證實這名女黑馬的身分，僅表示她年紀約60歲、身材偏瘦，但也透露星期天（12日）就會知道結果。
目前已表態參選國民黨主席者，共有洪秀柱、吳敦義、詹啟賢、郝龍斌與韓國瑜等5人。《自由時報》前陣子指出，該名女性黑馬曾任議員、立委，黃復興能接受她，甚至有幾個國民黨派系都認為，她是唯一可以取代洪秀柱的人。
對此，王金平今口風相當緊，不願透露女黑馬究竟是誰，僅提及其年齡和身材，但也強調，她若參選會影響到黃復興和本土的選票。外界猜測，這名女黑馬很有可能是潘維剛。
(中時電子報)
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