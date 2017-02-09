迎情人節 11日到田尾賞花享受浪漫！

田尾鄉各界邀請有情人11日到田尾享受浪漫情人節。(鐘武達攝)

田尾鄉各界今天為11日就要登場的情人節活動暖場，超熱鬧。(鐘武達攝)

田尾鄉今天為11日要舉辦的情人節活動暖身，漂亮的舞者浪漫演出。鐘武達攝。

彰化縣田尾鄉公所迎接西洋情人節，將提前於11日在公路花園怡心園舉辦「2017和你一起，幸福洋溢在田尾」活動，邀請有情人到田尾聞花香 、曬恩愛，還可以參加情侶互動遊戲，就有機會贏得東京來回雙人機票的大獎。

鄉長陳君栓說，田尾鄉是花的故鄉，1年4季都有應景的花卉，情人節最受歡迎最浪漫的禮物就是玫瑰花，11日活動當天，大家到田尾享受浪漫，也不要忘記消費買朵鮮花送給心上人。

「幸福洋溢在田尾」活動，11日上午10點到下午4點，怡心園除了設置玫瑰花搭設的愛心以及在地花材布置的愛情門供遊客拍照，舞台區更還邀請包括玻利維亞音樂世家的安地斯原民樂團以及紫羅蘭樂團、心田幸福樂團、二水彈唱等接力演出，熱鬧可期。

當天活動更有精彩的情人互動遊戲，參加的情侶都可得到玫瑰花束獎勵，最後優勝者的獎品則是情人對錶，冠軍得主還能獲得日本東京雙人來回機票！

陳君栓、鄉代會主席林守政、農會總幹事楊春枝等各界人士，今天齊聚公路花園為這場情人節活動暖場並宣傳，大家還高聲喊著「歡迎大家來享受田尾的浪漫」。

(中時)