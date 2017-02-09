迎情人節 11日到田尾賞花享受浪漫！
彰化縣田尾鄉公所迎接西洋情人節，將提前於11日在公路花園怡心園舉辦「2017和你一起，幸福洋溢在田尾」活動，邀請有情人到田尾聞花香 、曬恩愛，還可以參加情侶互動遊戲，就有機會贏得東京來回雙人機票的大獎。
鄉長陳君栓說，田尾鄉是花的故鄉，1年4季都有應景的花卉，情人節最受歡迎最浪漫的禮物就是玫瑰花，11日活動當天，大家到田尾享受浪漫，也不要忘記消費買朵鮮花送給心上人。
「幸福洋溢在田尾」活動，11日上午10點到下午4點，怡心園除了設置玫瑰花搭設的愛心以及在地花材布置的愛情門供遊客拍照，舞台區更還邀請包括玻利維亞音樂世家的安地斯原民樂團以及紫羅蘭樂團、心田幸福樂團、二水彈唱等接力演出，熱鬧可期。
當天活動更有精彩的情人互動遊戲，參加的情侶都可得到玫瑰花束獎勵，最後優勝者的獎品則是情人對錶，冠軍得主還能獲得日本東京雙人來回機票！
陳君栓、鄉代會主席林守政、農會總幹事楊春枝等各界人士，今天齊聚公路花園為這場情人節活動暖場並宣傳，大家還高聲喊著「歡迎大家來享受田尾的浪漫」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。