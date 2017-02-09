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姊弟戀3個月見光死 李洪基直播飆粗口

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李洪基自爆和韓寶凜分手。（圖／取自《KBS》韓網）
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李洪基宣布沒女友。（圖／翻攝自skullhong12 IG）
李洪基宣布沒女友。（圖／翻攝自skullhong12 IG）
李洪基3天前才秀跟韓寶凜及一票朋友打保齡球照片。（圖／翻攝自skullhong12 IG）
李洪基3天前才秀跟韓寶凜及一票朋友打保齡球照片。（圖／翻攝自skullhong12 IG）
李洪基宣布回歸單身。（圖／中時資料照片）
李洪基宣布回歸單身。（圖／中時資料照片）

韓團「FTIsland」主唱李弘基去年11月認戀大他3歲、演出《主君的太陽》蘇志燮初戀「車熙珠」的女星韓寶凜，沒想到戀情才見光3個月，今(9日)凌晨李洪基竟在直播中自爆單身，更爆粗口苦笑說：「Im so fucxxxx sad（我他X的很難過）」。

李弘基去年11月在廣播節目《李洪基kiss the radio》被追問是否孤單，他沉默一陣子後吐露：「今年冬天不寂寞了」，之後承認與合作SBS劇集《摩登農夫》結緣的韓寶凜交往中，兩人因都有相同喜好愛打保齡球，之後越走越近。

今凌晨李洪基在IG開直播，影片中他與外國友人在餐廳吃飯，聊到一半他忽然用英文自爆：「終於可以跟大家說了，我沒有女朋友了，是真的，我單身，現在我他X的很難過」，更強調自己沒開玩笑也沒喝醉，正式終結和韓寶凜的姊弟戀。

(中時電子報)

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