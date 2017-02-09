朱康震請辭秘書長 吳志揚深談慰留
中華職棒今舉行新春團拜，已經請辭待命的秘書長朱康震，也照常出席，會長吳志揚表示，今會在與他深談，等談完在說。
中職秘書長朱康震，今正常出席領隊會議與新春團拜，對於除夕當天正式請辭秘書長一職，他指出，其實之前大約兩個月前就已經口頭告知會長，去年開刀需要修養，不過聯盟有很多事務，沒有辦法好好休息，所以決定做出這個決定。
今朱康震也將與吳志揚深談，朱康震表示，這兩年來很謝謝4球團與會長的關心指導，不過天下沒有不散的宴席，因為目前整體計畫與預算都已經安排到年底，所以會在會長找到人選之後，做個完整的交接，在正式離開。
日前曾有報導指出，中職日職對抗賽將是朱康震在中職秘書長期間最後一個行程，朱康震回應，中職日職對抗賽的焦點還是在比賽上，目前也還沒有決定是否前往，不過因為中職日職對抗賽這兩年的促成是跟同仁一起完成，所以也想去看看。
(中時電子報)
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