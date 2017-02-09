寒流來襲！李富城提醒 用電熱器要注意這件事
入冬最強寒流今（9）日報到！一早醒來即可明顯感受到氣溫下降，預計這波寒流將影響到下周一。對此，許多民眾皆拿出家裡的電熱器來備戰，而資深氣象主播李富城特於臉書發文提醒，使用電熱器時要注意，不要並用延長線。
李富城今於臉書發文，指出今年第一個真正寒流來襲，北風從大漠一直吹到台灣，今後都是乾冷天氣。此外，李富城更貼心提醒，民眾使用電熱器時，不要並用延長線；使用煤油爐或碳火，請開點窗。
事實上，台北市消防局就曾發新聞稿表示，隨著氣溫下降，許多人會將家中塵封已久的電暖器、電毯等家電產品重新開封使用，但使用前切記先清潔出風口、電源線及機器本體，將累積的灰塵擦拭乾淨，並檢視外觀是否有破損。
尤其是電暖器屬於耗電功率高之家電產品，最好使用專用電源插座，避免插接於延長線上或與其他電器產品共用迴路，使用完畢應即將插頭拔除。另外，首次使用需特別注意運轉時有無焦臭味，若持續散發異味應立即停用，以防意外發生。
(中時電子報)
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