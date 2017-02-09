西螺埔心迓暗景 福心宮元宵節傳遞「太平聖火」
雲林縣主辦今年台灣燈會，本週六將登場，各鄉鎮也有各式各樣燈會共襄盛「舉」，其中西螺鎮埔心草廟福心宮自製傳統火把「太平聖火」，一個村落接著一個村落傳遞。
今年承辦「迓暗景」的楊裕衫表示，主要是為了傳遞太平媽祖慈悲為懷、救苦救難精神，並祈求媽祖降福，普照大埔心。
進行方式是大人持著自製的傳統火把，接續傳遞給大埔心每一個村落，遊行途中可至聖火車點火加入，孩童可提著今年的雞年小提燈一起遊行，估計有400人參與。
福心宮主委蕭金蟬表示，元宵節（11日）晚上6點30分在福心宮集合，七點舉行引火儀式出發，隊伍有前導廣播車、福心大雞、小雞燈籠、神童蔬菜人偶、鼓陣、大燈籠、布馬陣、文管、聖火車、大火把陣頭、小火把陣頭，預計晚上9點回福心宮，途中供應大肉包、黑糖薑母湯。
「大埔心迓暗景」（西螺鎮詔安里、河南里、安定里）的緣起是，七十年前有元宵提火把尬場的傳統，但總是擦槍走火變成互嗆，後來巡佐出面制止勸和，但傳統也消失，中生代的青壯年不願村內傳統文化消失在這一代，今年重新發起元宵提火把運動。
(中時)
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