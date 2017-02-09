桃連區試模擬志願選填　13日公布分發結果

桃連區試模擬志願選填分發結果，將於13日公布。（甘嘉雯翻攝）

桃連區試模擬志願選填分發結果，將於13日公布。（甘嘉雯翻攝）

桃連區高中職五專免試入學志願選填試探模擬分發結果將於13日11時公布於免試入學網站，學生可以在2月底前至網站查詢結果，教育局表示，本次2萬4638名學生報名參加，共2萬1580人獲錄取，總錄取率為87.59%，其中第1志願序獲錄取者計有9,503人占44.04%，前3志願序獲錄取者則達1萬9311人占89.49%，其中有17位試模擬測驗5A學生選擇職業類科，顯示學校適性輔導已發揮功能，而且親師生已經熟悉個別序位資料的意義，能夠更適性與準確地選填志願。

(中時)