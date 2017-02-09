美智庫公布西沙群島空照 陸疑擴大部署
美國智庫公布8日公布西沙群島空照圖，顯示中國可能正在加強西沙群島上建置部署。
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）所屬的「亞洲海事透明倡議」（AMTI）8日公布一系列南海西沙群島空照圖，並分析指，這裡對中國在南海在南海建立監視與力量投射具有關鍵作用。AMTI認為，從西沙群島上的最新部署來看，中國可能正準備強化其功能。
AMTI分析指出，中國在西沙群島佔領的20處前哨島礁中，已有3處建立了有屏障的港口，可以讓大量軍艦與民用船隻停靠；另外尚有4處較小的碼頭。其中有5個島礁設有直升機停機坪，琛航島上更有完備的直升機基地，包括數個機庫與8個停機坪。
西沙群島中面積最大的永興島，是中國在此的主要軍事基地。過去數年來，中國不斷填海造陸，大動作擴張永興島面積，並不斷在此建置部署。永興島上目前設有軍用、民用機場、空軍基地，以及16個小型戰鬥機庫和4個大型機庫。2016年時，中國甚至在此部署地對空導彈、反艦巡航導彈，目前尚無法確認島上是否還有導彈平台。
不過，西沙群島並非都建有重要基礎設施，許多島上僅有一、兩棟小型建築，或只設有燈塔。但分析報告中認為，這些建物的存在顯示了中國可能正準備拓展建設。
(中時電子報)
文章來源：AMTI
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