防弊端，洪秀柱：黨主席投票不排除錄音錄影

洪秀柱前往果貿社區發新春福袋，獲得眷村長輩熱烈支持。（林宏聰攝）

洪秀柱拜訪去年獨自搭高鐵北上，捐16萬特別黨費的94歲趙王秀琴奶奶，頒贈華夏三等獎章表達感謝。（林宏聰攝）

國民黨主席洪秀柱9日下午前往高雄果貿社區，參加黃國雄黨部新春團拜，她表示，國民黨要趁這次主席選舉，汰除負面風氣，她要求支持者替每位參選同志加油打氣，彼此不要攻擊，黨中央也不排除投票時全程錄音錄影，絕對禁止「一人數投」狀況發生。

洪秀柱表示，過去投票時聽說曾有與選務人員勾結，拿一堆證件來來回回領選票，再一大把往票櫃裡塞，5月20日黨主席選舉，不排除在每個投票場所錄音錄影，絕對防止弊端再現。

洪在眷村獲得強力支持，現場拉起「我是鐵柱軍」紅布條，但洪秀柱說，每位主席參選人均是黨栽培多年的優秀人才，她希望不管是誰踏進這場子，大家都要給予掌聲加油打氣，不要惡言相向、互相攻擊，用這次機會打一場民主示範選戰。

她說，民進黨一路政治清算鬥爭、追殺，希望把國民黨打趴在地，才能一黨獨大，若這個黨做得好，老百姓有福，也就罷了，但7個月以來，大家跑到馬路上「散步」，戴著滿腔怒火上街頭，她看了心理很難過。

她前陣子到海外，為國民黨生存發展募款，特別到菲律賓、泰國、馬來西亞，隨國父當年走過的足跡，上個月又到美國西岸城市，其中，舊金山國父當年去過4次，也是為募款，留下許多歷史足跡，她看了很感動，心想當時革命是會殺頭的事業，國父仍這樣走，反觀現在國民黨面臨的困境，「我們現在算什麼？」

洪秀柱稍早拜訪去年獨自搭高鐵北上，捐16萬特別黨費的94歲趙王秀琴奶奶，並以黨中央名義頒贈華夏三等獎章，奶奶則拿出紅龍果湯圓招待，且直言民進黨追殺黨產議題「很不要臉」，她先生當年是運送黃金來台的海軍，她親眼目睹當時國民黨將黃金一箱箱從大陸運來，「我們辛苦運來的，他們憑什麼拿走？」

媒體詢問對於全國公教軍警暨退休人員聯合總會呼籲「以協調取代競選」，洪秀柱表示，尊重大家用心良苦，但據了解這團體也有不同聲音，不能因為2、3個人支持另個候選人，就說是整個團體的意見，以目前態勢看來，協調整合是不太可能的事情。

(中時)