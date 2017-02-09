王光祿案 檢盼做出保障文化的歷史判決
台東布農族獵人王光祿非常上訴案今天開庭。蒞庭檢察官林永義引用已逝前大法官鄭健才著作內容指出，「若判決沒有文化，就沒有靈魂」，說本案判決違背法令、誤會原住民文化。
王光祿在民國102年拿撿來的獵槍，獵殺山羌等保育類動物，遭最高法院依違反槍砲彈藥刀械管制條例和野生動物保育法，判處3年6月徒刑定讞。
對於王光祿遭判刑，今天受邀出席的專家學者、台大法律系教授王皇玉認為，原判決違憲，如果非常上訴不成功，可以進行釋憲。
林永義說，本案判決違背法令是沒有爭議的事情，原判決也誤會原住民文化，不了解其文化內涵。
林永義也引用鄭健才著作中的一段話，向法官說明；林永義說，法律是文化的表徵，有文化，法律才有靈魂，判決本身也要有文化的表徵，如果判決沒有文化，判決就沒有靈魂，希望庭上和各位法官，可以看到整體原住民文化思維，撤銷原判決，保障原住民文化，做出歷史性判決。1060209
(中央社)
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