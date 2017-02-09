成大碩士招考13日登場 逾萬人報考

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成功大學碩士生招考13日登場，一連 2 天；校方統計，今年 1 萬 3253人報考，預定錄取1652人，錄取率僅12.47%。

成大今天指出，成大 106 學年度碩士生招考，將在台南、台北同步登場，報考人數較去年略少90人。

成大今年碩士生招考，錄取率最低的是行為醫學研究所，165 人爭 5 個名額，錄取率僅 3.03%。其次是財務金融研究所，425 人搶 14 個名額，錄取率3.29%，競爭非常激烈。

考試地點分設台南及台北，台南考區在成大成功校區及自強校區，共 66 個試場；台北考區在政治大學，共 51 個試場。兩天各進行4節考試。1060209

(中央社)