傳女黑馬選主席 潘維剛：審慎評估
外傳前中國國民籍立委潘維剛可能參選國民黨主席，潘維剛今天表示，一直有人鼓勵她，她還沒有做決定，會審慎評估，盡快決定。
國民黨主席選舉競爭激烈，已有5人表態，不過，立法院前院長王金平透露，有一名快60歲的女性正在考慮也要來角逐國民黨主席，且被看好可以搶到黃復興跟本土選票，12日就知道了。
外傳這名女性是前國民黨籍立委潘維剛，潘維剛下午受訪表示，一直有人鼓勵她，但她還沒做最後決定。國民黨人才濟濟，每個人都很優秀，每個人都有使命感，但成功不必在我，如果黨需要她，且她能為黨做事，責無旁貸。
外傳12日可能宣布，潘維剛說，她還沒做最後決定，可能是因為國民黨主席連署從2月13日開始連署，因此才有12日會明朗的推論。
是否要再尋求黨內大老支持再做決定，潘維剛表示，黨員是她最關心的，所有人的意見都很重要，她會審慎評估，盡快決定。1060209
(中央社)
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