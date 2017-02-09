堆高機陷沙石堆翻覆 駕駛來不及逃被壓死
彰化縣埤頭鄉1家塑膠工廠52歲洪姓工人駕駛堆高機準備卸貨，不料卻陷入沙石堆進退不得 ，眾人設法協助脫困時，堆高機突然翻覆並應聲將站在一旁的洪壓在車底，造成肋骨骨折還口吐鮮血，傷重送醫不治，事故詳細原因，警方正在調查釐清。
北斗警分局初步調查，事故發生在前天上午9點許，埤頭鄉水江路1家塑膠工廠有貨車載來貨物準備要卸下，52歲洪姓工人駕駛堆高機靠近作業時，輪子卻突然陷進沙石堆無法動進退，洪及洪姓貨車司機下車，並與張姓工人設法要讓堆高機脫困。
洪姓貨車司機以布繩綁在堆高機前方兩隻牙叉使力搖晃，死者則站在堆高機右側幫忙，當時，站在後方的張姓工人查覺堆高機搖晃的劇烈很不正常，高聲喊「不要搖」時，卻已經來不及，堆高機重心不穩，朝右方翻覆，不及逃開的堆高機洪姓駕駛，胸部以下全都被壓住。
埤頭鄉消防分隊救護員陳建中說，接獲報案趕到現場時，只見洪男被壓在堆高機底下，經以千斤頂以及器材車吊臂撐高堆高機，花了約10分鐘才將洪男拖出並送醫。不過，洪男因肋骨被壓斷，傷勢嚴重，送醫前已經死亡。
針對這起事故，檢警相驗後初步認定是單純意外，但確實發生原因及是否有人涉及過失責任，檢警將深入調查釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。