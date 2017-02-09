堆高機陷沙石堆翻覆 駕駛來不及逃被壓死

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埤頭鄉1家塑膠工廠發生堆高機翻覆意外，堆高機司機被重壓慘死。(鐘武達翻攝)

彰化縣埤頭鄉1家塑膠工廠52歲洪姓工人駕駛堆高機準備卸貨，不料卻陷入沙石堆進退不得 ，眾人設法協助脫困時，堆高機突然翻覆並應聲將站在一旁的洪壓在車底，造成肋骨骨折還口吐鮮血，傷重送醫不治，事故詳細原因，警方正在調查釐清。

北斗警分局初步調查，事故發生在前天上午9點許，埤頭鄉水江路1家塑膠工廠有貨車載來貨物準備要卸下，52歲洪姓工人駕駛堆高機靠近作業時，輪子卻突然陷進沙石堆無法動進退，洪及洪姓貨車司機下車，並與張姓工人設法要讓堆高機脫困。

洪姓貨車司機以布繩綁在堆高機前方兩隻牙叉使力搖晃，死者則站在堆高機右側幫忙，當時，站在後方的張姓工人查覺堆高機搖晃的劇烈很不正常，高聲喊「不要搖」時，卻已經來不及，堆高機重心不穩，朝右方翻覆，不及逃開的堆高機洪姓駕駛，胸部以下全都被壓住。

埤頭鄉消防分隊救護員陳建中說，接獲報案趕到現場時，只見洪男被壓在堆高機底下，經以千斤頂以及器材車吊臂撐高堆高機，花了約10分鐘才將洪男拖出並送醫。不過，洪男因肋骨被壓斷，傷勢嚴重，送醫前已經死亡。

針對這起事故，檢警相驗後初步認定是單純意外，但確實發生原因及是否有人涉及過失責任，檢警將深入調查釐清。

(中時)