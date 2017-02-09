進入北京前 毛澤東其實另有定都之選

毛澤東於1949年，在北京天安門上宣布開國宣言。（圖/新浪網）

從1949年10月1日，毛澤東率領文武百官在天安門上高喊「中華人民共和國成立」起，北京做為首都已有67年的歷史。但多數人並不知道，其實在共軍進入北京以前，毛澤東最理想的定都選擇並不是六朝古都北京，而是東北大城- 哈爾濱。

對日抗戰末期，在前蘇聯的支持與協助下，1945年8月「解放」哈爾濱，讓這座美麗的河畔城市在毛澤東心中佔有重要地位。考量到哈爾濱是當時距離蘇聯最近的大城市，又有藉鐵路等交通之便，取得蘇聯的軍援和協助，中共中央批准將哈爾濱升格為「特別市」，有意在此建立「新中國」。但隨著日本全面投降，國軍和美軍聯手進入東北進行接收，雙方在東北的戰事一發不可收拾，初期國軍在武器優勢下逐步佔據交通要衝，讓毛澤東最終決定放棄哈爾濱為國都的想法。

1949年中共開國大典在北京城內的閱兵儀式。（圖/新浪網）

哈爾濱曾是毛澤東心中的國都首選。圖為哈爾濱知名景點-索非亞教堂。（圖/新華社）

隨著國共內戰的推演，中國歷史上的古都，包含洛陽、西安、南京、開封和北京等地，一一浮現在他的選擇清單上，最終他選擇了北京。但當時北京仍有華北剿匪總司令部總司令傅作義的大批軍隊駐守，若猛力強攻，恐造成古都內眾多古蹟和建築付之一炬。讓參與指揮進攻平津地區的聶榮臻思考和平解放的計畫，透過攻佔天津掐住北京的咽喉，再利用早已被吸收為中共地下特工的傅作義大女兒傅冬菊，對其父親展開遊說，最終說服了傅作義，在1949年1月21日正式與中共達成「北平和平解放」的協議，31日解放軍進入北京城，也讓「北京和平」模式成為往後內戰的樣板模範。

但拿下北京的毛澤東，又是誰讓他確認這裡就是國都呢？時任中共東北局城市工作部部長王稼祥一席分析，在中共七屆二中全會會議上說服了毛，也讓北京再一次成為首都。王稼祥認為，「從歷史來看，舉凡定都於南京的王朝幾乎都是短命型，再說南京過於靠近東南海域，以當前局勢而言是很危險的；西安太偏內陸、洛陽與開封更有交通和黃河水患的問題，都沒有做為國都的地位與氣勢。唯有北京，明清兩代的帝王之都，東有山東、遼寧兩個半島庇護海上敵人，西部和北部則有蒙古與蘇聯兩個盟邦，考慮以上諸點，我認為應該定都於北京。」

最終，在1949年3月中旬，毛澤東等中共黨政軍機關要員遷入北京，並在9月份召開的第一屆中國人民政治協商會議中，一致舉手表決通過，確認「新中國」的首都設在北京。

(中時電子報)