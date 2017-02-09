桃園市推智慧支付 手機繳停車費便捷新時代

桃園市推智慧支付，邁入手機繳停車費便捷新時代。（甘嘉雯攝）

桃園市推智慧支付，市長鄭文燦出席。(甘嘉雯攝)

桃園市府交通局9日舉辦行動支付繳納路邊停車費上線儀式，將與「歐付寶allPay電子支付」、「Pi行動錢包」及「GAMA PAY橘子支行動支付」等3家行動支付廠商一同推廣合作，即日起至8月8日，以手機APP繳納桃園市路邊停車費即享有停車費75折的優惠，另3家業者亦分別推出優惠方案，「歐付寶allPay」提供新註冊會員即享有歐付寶現金100元、「Pi行動錢包」推出新會員首兩筆享5折優惠及「GAMA PAY橘子支」首筆繳費成功不限金額，即送橘子支儲值金 88元。

(中時)