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美軍計畫在B-52轟炸機上裝雷射炮

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B-52
美國空軍研發許久的雷射炮，決定首先安裝在B-52轟炸機上。(圖/美國空軍)

傳奇的B-52戰略轟炸機在未來可能變得更加致命，因為美國空軍的科學家們正在為它加裝雷射武器，可以焚燒地面目標，也可以擊毀來襲的飛彈，是一種攻守一體的武器，雷射戰爭會在可預見的幾年後成為事實。

美空軍計畫替B-52轟炸機更換引擎

(Foxtrot Alpha)報導，美國空軍首席科學家葛雷．查克萊斯(Greg Zacharias)透露，現在有一個「護盾計畫」(SHIELD)，打算在未來五年內，至少在一次2021年進行完飛機使用雷射炮的實測。使用雷射對抗飛彈的優點是，雷射是熱和光，不會引起大爆炸，即使爆炸也不會波及四週。而且雷射是光速，所以反應時間極快，攔截成功率也高。

B-52 tailgun
早年的B-52轟炸機，在尾端有設計防禦機槍，後來認為不實用而取消。(圖/網路)

查克萊斯解釋說：「飛彈的導引部分很精密也很敏感，現在飛彈多數都有熱追蹤，因此雷射可以用高熱來欺騙它，如果不成功也可以用高熱破壞導引段。」此外，雷射武器上頭的光學聚焦組，與望遠鏡的功能相同，可以做為高成像望遠鏡來追踪快速移動的敵人，有效的提升攻擊所需的精準度。雷射武器的另一個優點是成本相對較低，整套系統所需要的「彈藥」就是電力，只要充電設備有效供電，是不會有匱乏的問題。目激光器的第。

現在的雷射炮驅動組件和供應電力的電池組仍然很大，所以能夠安裝的必須是個大平台，比如B-52。在過去B-52曾經在機尾安裝過雷達引導的機槍，做為遇到戰機攔截時的自衛武器，不過在實戰發現，飛彈遠比戰機更致命，機槍卻根本防禦不了來襲的飛彈，也就沒有安裝防禦機槍的必要性。現在「護盾」計畫希望將B-52的防禦機槍給重生，變成一具雷射炮台，當然不必然安裝在原本安裝機槍的地方，不過B-52絕對有足夠的空間可以改裝。

B-747
美國空軍在2000年時期，曾計畫在波音747的機鼻安裝雷射炮，做為攔截洲際飛彈的「國家飛彈防禦」(NMD)的一環。(圖/美國空軍)

早在21世紀初，五角大廈以巨大的波音747客機做為實驗平台，安裝一座稱為YAL-1的雷射炮系統，原本是希望這架波音747可以從數百公里外，從天上擊毀來襲的戰術彈道飛彈，甚至是洲際彈道飛彈，不過在2002年，這項計畫被廢棄。前國防部長羅伯特·蓋茲(Robert Gates)說：「雷射在空氣中造成的功率衰退與偏折使這個系統不可行。我們必須再研發計算空氣造成的影響，使整個專案變得不切實際。」

不過，在YAL-1 實驗其間，至少知道在短距離的環境，雷射的功率削減的還不並不明顯，因此為防禦攔截武器還是有潛力的。

(中時電子報)

文章來源：The B-52 May Get Tricked Out With Laser Weapons

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關鍵字：B-52雷射護盾YAL-1
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