管理剩餘土石方 桃園市規定砂石車裝GPS

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營建剩餘土石方智慧管理，都發局透過GPS掌握流向。（甘嘉雯翻攝）

營建剩餘土石方智慧管理，都發局透過GPS掌握流向。（甘嘉雯翻攝）

桃園市通過營建剩餘土石方管理自治條例，開全國之先，自2月起市內砂石車都必須加裝GPS以追蹤流向，都發局可透過即時追蹤系統，掌握砂石車位置、行進軌跡，如有砂石車進入「警示區域」將立即通報相關單位進行攔查，遏阻非法棄置或汙染環境的行為。

都發局表示，這次修法除了強制砂石車加裝GPS外，也開放建築工程產出的砂石物料可交給合法砂石場、輕質骨材場、水泥廠及預拌混凝土廠處理，讓砂石資源直接進入營建資源循環中，減少天然資源開採對環境的破壞，以及運土車輛排放二氧化碳增加環境負荷，落實循環經濟。

(中時)