陸元琪失婚後遇上難題 深夜哭慘...

陸元琪日前遇上難題，忍不住哭慘。(取自臉書)

陸元琪去年底結束與袁惟仁14年婚姻，曾透露前夫狀況不好，至今未給生活費，獨立扛起養育2個兒女重責的她，今(9日)再度於臉書自爆昨晚遇到難題，讓她哭慘，才發現「人生不是只有自己努力就能沒事，任何人的問題都有可能隨時摧毀妳的一切」。

陸元琪曾透露離婚後，前夫袁惟仁沒給生活費，雖然網購事業有起色，但因利潤不多，讓她感到錢賺得很辛苦，昨晚更遇上難題，讓她沮喪哭慘。不過在大哭一場後，陸元琪還是堅強地揚起45度嘴角，重整自己紊亂情緒，告訴自己：「我只能努力啊！努力至少有希望，等著被繼續毀滅不是辦法⋯⋯對嗎？」

據悉，陸元琪昨日去郵局繳小孩學費，邊繳邊喊心在滴血，有網友問要開始拍戲了嗎？她就回覆：「苦女追錢記嗎？」疑似被經濟壓力壓到喘不過氣。

(中時電子報)