又捲變臉疑雲 王心凌「山根異常凸起」搶鏡

王心凌上節目玩遊戲，被指山根不自然凸起。（圖／取材自新浪綜藝微博）

王心凌近年整形傳聞不斷。（圖／中時資料照）

「甜心教主」王心凌出道多年，曾被拍到臉僵照，陷入整形疑雲，一度在網上掀起熱議，近日她上節目玩遊戲，被指山根不自然凸起，變臉說再次引發不少討論。

王心凌近日加盟大陸真人秀《女神的選擇》，在最新播出的一集遊戲環節中，男來賓要把黏在她臉上的便條紙吹掉，本來應是看著曖昧有趣的畫面，沒想到鏡頭一拉近，觀眾視線全被王心凌的山根吸引。畫面中，王心凌害羞地閉眼皺眉，卻被網友發現她的山根不太自然，看似異常凸起，被質疑是整形的痕跡。

而之前王心凌赴陸商演時，就曾被指笑容僵硬、頸紋明顯，頻被酸女神崩壞，當時她灰心表示「媒體在一大堆照片中挑最糟的照片霸凌」，無奈之情顯露無遺，更喊話要大家看她近期上的真人秀節目，或來現場演出看她本人，「不要在照片文字後惡意中傷。」

(中時電子報)