國軍文藝金像獎中部巡迴美展 興大展出

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國軍第50屆文藝金像獎中部巡迴美展首展，共展出30幅國畫、西畫、攝影等作品，主題涵蓋軍事、藝術與生活，即日起在中興大學藝術中心熱鬧開展，呈現國軍文武兼修的不同面貌。

國軍文藝金像獎105年邁入第50屆，以「薪傳五十—傳承與創新」為主軸，分美術類、文字類、音樂類、多媒體類4大類別，經兩階段評選，自1580餘件參賽作品中選出金、銀、銅暨優選等70位獲獎者。

即日起至17日在中興大學藝術中心展出，展出作品為第50屆美術類得獎作品，創作者包含義務役、志願役官、士、兵、單位聘僱人員及軍校學生。

少尉簡育甄的作品「災後」，創作理念源自於去年台南維冠大樓倒塌事件，當時還在就讀政戰學院的簡育甄對國軍弟兄日以繼夜搜救留下深刻的印象，透過畫筆展現國軍不畏艱難的精神。

此展由陸軍第十軍團承辦、中興大學協辦。策展單位表示，為使中部地區民眾進一步瞭解國軍文藝工作的發展與成績，並響應政府文化政策及培育國軍文藝創作人才，因而舉辦中部巡迴美展。

希望藉由優良作品的推廣，展現國軍建軍備戰成果，並期透過剛柔並濟的藝文作品，發揮精神戰力和軟實力，不只爭取民眾認同，希望進而凝聚全民國防共識。1060209

(中央社)