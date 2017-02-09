國道車禍火燒車 釀1死1傷

國道3號台南六甲路段今天下午傳出一起自小客與貨車的車禍，導致貨車側翻、自小客車起火，自小客車內1人當場死亡，貨車司機也受傷送醫。

台南市政府消防局在下午2時許接獲通報，指稱在國道3號南下328公里附近傳出火燒車事故，隨即調派消防車及救護車前往救援。消防人員抵達現場時，發現自小客車已出現明火，車內有1人受困；但火勢撲滅後，發現車內人員已經當場死亡。

警方初步調查發現，貨車與自小客車車禍後，貨車翻覆、自小客車起火，後車廂毀損嚴重。貨車司機則意識清楚，全身多處擦傷，被送往醫院救治。確切事故原因，還有待進一步釐清。1060209

(中央社)