休假或曠職 台鐵產業工會與交部無交集
台鐵對370多名春節未依規定出勤的員工，寄出曠職通知單。台鐵產業工會認為員工是依法休假，今天下午遊行抗議，並就依法休假或曠職與交通部官員對話，但雙方無交集。
台鐵產業工會去年9月成立，主要由車站運務人員組成，因不滿現行排班制度，認為造成員工過勞，春節發依法休假，370多人未依規定出勤，台鐵視為曠職，並將懲處。
台鐵產業工會下午發動上凱道遊行，並先到交通部抗議，產業工會理事長王傑說，勞基法清楚規定勞工國定假日休假不必請假，所以春節依法休假，台鐵卻以曠職懲處，是打壓勞工，無法接受。
交通部人事處科長陳怡君說，台鐵大部分員工經過國家考試，是公務員兼具勞工身分，所有工時與請假適用公務員週休二日實辦法，不能單獨適用勞基法。
台鐵人事處代理主任卓有章說，現在台鐵輪班勞動條件，明訂在工作規則中，台北市勞工局也核備在案，目前排班方式，每週都有2個以上輪休日，且兩班間隔都達24小時，屬合法輪班，在鐵路特考招生簡章中，也有明訂。
不過，產業工會仍堅持休假應符合勞基法規定，員工春節是依法休假，不該被懲處。
台鐵產業工會下午從交通部遊行到總統府，出發前還將曠職單丟向交通部大門。
包括華航修護工會、復興航空工會、勞動人權協會都派人到場聲援，加上台鐵產業工會抗議員工，約200人參加遊行。1060209
(中央社)
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