歐吉桑版李宗瑞 迷姦酒店小姐判賠40萬
有「歐吉桑版李宗瑞」之稱的林姓機電公司老闆，6年前，下藥迷昏3名公司職員、5名酒店小姐，刑事部分遭判刑18年定讞，其中一名被害女子提出民事求償，指性侵後精神受到極大的痛苦，甚至想要自殺，要求400萬精神撫慰金，但法官衡量2人的經濟條件，認為賠償40萬較為適當，全案仍可上訴。
林男在日式酒店認識被害女子，2011年7月間，兩人相約在酒店喝酒，接著轉往附近的酒吧，期間林趁被害女子不注意，在酒杯內混入安眠藥，預謀將已經昏迷的酒女帶往旅館，拍攝裸照並用手指猥褻、性侵得逞。
林辯稱，兩人合意性交，酒女酒醒後，已經慢慢恢復意識，可以自行淋浴，並無不法。
被害酒女說，林男約她出來喝酒，第二攤時感覺頭暈，就被帶往旅館裡面，印象中有洗澡，醒來就全身全裸躺在床上，並沒有意願與林發生性行為，只是單純陪他喝酒、應酬而已。
法官在林男的電腦主機中，發現硬碟Ｇ槽中，有拍攝被害酒女的影片，裡面從床尾拍到床頭，還有林從後方伸手撫摸女子的胸部，以及下體的動作，成為犯罪的鐵證。不過，影片中女子左手、臀部有2到3度燙傷，如果女子有意識，則會疼痛哀嚎，認定酒女是遭迷昏，處於無意識狀態遭到性侵。
判決指出，被害女子的貞操權遭到侵害，事發後終日以淚洗面，不敢與友人傾訴，甚至有輕生的念頭，而被告卻毫無悔改之心，言詞狡辯，聲稱自己公司結束營業受到極大的打擊，判決林須賠償被害酒女40萬。
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(中時)
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