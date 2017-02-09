林聰賢視察宜蘭 強調與政治無關
前宜蘭縣長林聰賢才剛接任農委會主委第2天，今天（9日）他首次視察，就選擇故鄉宜蘭。林聰賢強調，此行是為了防疫工作，與政治無關，盼中央與地方配合落實防疫。
花蓮縣日前發現H5N6亞型高病原性禽流感個案，讓防疫層級提高，為此，林聰賢率農委會官員偕同宜蘭縣代縣長吳澤成等人，今天下午抵達位於蘇花公路旁的檢疫站，緊接著再赴蘇澳一家養禽場視察。
視察首站選擇宜蘭，林聰賢解釋說，宜蘭的位置與養禽業者的數量，其實就是高風險區域，如視察的養禽場周邊都是野鳥，雖然場區是密閉式，但都還有加強其他防護作為的空間。
林聰賢表示，他從基層出身，而地方與中央是不分彼此，中央已經動起來防疫，但地方政府更加重要，才能使得防護網絡更加完整。
此外，強烈大陸冷氣團來襲，林聰賢已要求農糧署啟動寒害應變機制，並與各縣市政府農政單位密切聯繫，是否擔心菜價高漲？林聰賢回應說，農委會已經做好全面的準備，請大家放心。
(中時)
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