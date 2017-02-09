強烈寒流來襲　合歡山水氣不足未降雪

強烈寒流來襲，合歡山未下雪，讓上山追雪民眾失望而歸。（圖片來源／摘自臉書合歡山玩雪團、黃哲影片）

強烈寒流來襲，合歡山未下雪，地上也無積雪。（圖片來源／摘自臉書合歡山玩雪團、黃哲影片）

寒流來襲，全台氣溫驟降，合歡山昨晚一度下冰霰，今日上午水氣減少，合歡山雖有零下1度，但因水氣不足，並未飄雪，公路總局埔里工務段上午7時解除台14甲線翠峰至大禹嶺路段雙向管制，仍有不死心遊客上山賞雪失望而歸。

超強寒流來襲，合歡山昨晚降下冰霰，在台14甲線合歡山公路水溝及山壁累積薄薄一層冰，但許多遊客今日趁著早上7時翠峰管制站開放時刻入山卻感到失望，隨著太陽露臉，水氣又不足，不但未降雪，連薄冰幾乎融光。

根據中央氣象局紀錄，合歡山區昨夜至今晨2時溫度多在零度徘徊，清晨4時降至零下1度，至6時雖降到零下2.3度，但水氣不足，並未降雪，合歡山松雪樓人員表示，白天因水氣不足，連冰霰也沒降下，水溝或山壁稍有堆積，但因為溫度不低又下毛毛雨，看不到白雪皚皚景象，想看雪景還要看運氣。

仁愛警分局指出，台14甲線18K翠峰至41K大禹嶺路段實施預警性封閉，今晨7時後已開放，一早管制站已排有不少追雪車輛，但山上天空雲霧已開，暫時不會再降雪，路面雖然無積雪，但顧及駕駛乘客安全，還是呼籲上山民眾準備雪鍊與禦寒裝備。

(中時)