從頂級超模到天后歌手！回顧Riccardo Tisci繆斯女神團：Mariacarla Boscono、Irina Shayk、Kim Kardashian、Beyonce…

《VOGUE》雜誌提供。

沒有創意總監卡多提斯奇Riccardo Tisci，哪來當今這麼紅的Givenchy（即使兩位傳奇設計師John Galliano與Alexander McQueen曾接手過）！任職Givenchy 12個年頭的創意總監卡多提斯奇Riccardo Tisci已然告別老東家，豎立的暗黑哥德、高端街頭與神祕宗教意象的風格，平衡商業與藝術的價值。不讓Balmain創意總監奧利維耶忽斯汀Olivier Rousteing的#BalmainArmy專美於前，卡多提斯奇Riccardo Tisci也有自己的一群#GivenchyGirls，現在就來回顧這群A咖繆斯女神團。

瑪麗亞卡拉波斯克諾Mariacarla Boscono

如果說奧黛莉赫本Audrey Hepburn之於紀梵希先生Hubert de Givenchy，那麼瑪麗亞卡拉波斯克諾Mariacarla Boscono就之於卡多提斯奇Riccardo Tisci，心中永恆的繆思女神與福音天使。兩人的交情始於Tisci大學時為自己的服裝秀選角，他看中了瑪麗亞卡拉波斯克諾Mariacarla Boscono，但經紀公司一口回絕。最後，瑪麗亞卡拉波斯克諾Mariacarla Boscono仍出動一票超模好友幫這位初出茅廬的設計師免費走秀。等到Tisci接手Givenchy設計主帥時，都還能見到這位有著東方神韻的超模為Givenchy的秀場打頭陣與入鏡多季形象廣告。

莉亞Lea T

巴西籍的變性女模莉亞Lea T是時尚界首位變性超模。成名前，Lea.T僅是Givenchy創意總監裡卡多提斯奇Riccardo Tisci的個人助理和試衣模特兒，然而Tisci鼓勵她穿上高跟鞋，支持做變性手術。他表示：「Lea為此已被自家人掃地出門。讓她擔任廣告模特兒，至少可以讓她有錢做變性手術。整整七個月，我源源不斷遭到口誅筆伐…但如今情況大為改觀。Lea受邀參加了歐普拉Oprah Winfrey的節目，成了全球家喻戶曉的人物，大家一下子喜歡上了她。」如今，這位變性模特兒已成功登上《時代Times》雜誌封面、Givenchy多季形象廣告，包括甫發布的2017春夏廣告等。

娜歐蜜坎貝兒Naomi Campbell

對於提攜黑人模特兒不遺餘力的卡多提斯奇Riccardo Tisci，與年齡相仿的娜歐蜜坎貝兒Naomi Campbell，不僅攜手演繹多組時尚大片，私下更是陳年老友。這位頂級超模讚賞：「他的想法富於創造性、年輕、有新意。他追隨自己的興趣，做自己想做的事。他從不跟隨流行，他創造流行。一個敢於憑藉自己的力量打破現實框架的先鋒藝術家」。

瓊絲摩斯Joan Smalls

2010年春夏高訂週，波多黎各超模瓊絲摩斯Joan Smalls邂逅了她的伯樂卡多提斯奇Riccardo Tisci，成為其任內首位啟用的黑人模特兒，獨家為Givenchy走秀。Tisci表示：「從她走進我工作室的那一刻起，我就知道，一位超模即將誕生了。」時至今日，仍可瞥見這位巧克力美人將Givenchy視為紅毯首選戰服，傳神地演繹出Givenchy詭譎羅曼風格與女性力量的魅力。

坎蒂絲斯瓦內普爾Candice Swanepoel

誰也沒想到性感健康的天使超模坎蒂絲斯瓦內普爾Candice Swanepoel也會反攻高端時尚，成為卡多提斯奇Riccardo Tisci的繆斯女神一員。除了是Givenchy的走秀模特兒常客，坎蒂絲斯瓦內普爾Candice Swanepoel也擔任2016秋冬Givenchy Jeans廣告以及Dahlia Divin金色誘惑淡香精香水廣告。這位剛誕下愛女的超模表示：「Givenchy在我眼中猶如一位神秘的摩登女郎，當我穿上它時，覺得自己氣場全開」。

※來源：Instagram（@riccardotisci17, @givenchyofficial, @iosonomariacarlaboscono, @joansmalls, @angelcandices, @irinashayk）

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