王子和喬治麥可巨星隕落 葛萊美致敬

我要評比

西洋音樂盛事葛萊美獎頒獎典禮12日登場，主辦單位將向已故美國搖滾傳奇王子、及英國歌壇巨星喬治麥可致敬，但對於誰將擔綱演出搞神祕，不露半點口風。

美國錄音學院主席波特諾（Neil Portnow）表示，王子（Prince）和喬治麥可（George Michael）都是「展現出獨特音樂天賦與超凡魅力的流行偶像」。2位樂壇巨星都在去年猝逝。

波特諾在聲明中說：「如此具創意的2位革新者離開，是創意產業的一大損失。美國錄音學院將謙卑地在葛萊美舞台，向他們留下的無比貢獻致敬。」

錄音學院表示，不會宣布演出細節及誰將挑大梁。（譯者：中央社蔡佳伶）1060209

(中央社)