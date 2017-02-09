平溪天燈節 基隆可搭專車接駁
新北市平溪天燈節11日將在十分廣場登場，基隆市府依例開闢從基隆到十分的接駁專車，從上午9時起每20分鐘一班，一律上車投幣30元，回程不收費。
新北市觀光旅遊局表示，預計當天下午6時45分施放20呎的「台日觀光意象」大型主燈，主燈由新北市平溪區十分國小和台北市日僑學校上百位孩童攜手繪製，內容涵蓋新北市與日本10大熱門景點，野柳、九份、淺草寺、晴空塔等最夯美景。
基隆市接駁專車則從上午9時起，自公車總站發車，行經孝二路、南榮路、八堵路、水源路、東勢街，民眾在基平隧道口上下車，沿途停靠南榮路口站、暖暖區公所站、東勢街東碇路口（東興廟站）和十分站，回程各公車站位皆可停靠。
基隆市公車處表示，去程從上午9時起到晚間7時，每20分鐘一班，乘客下車後步行到會場約15分鐘；回程則從上午9時40分起到晚間7時，同樣每20分鐘一班，晚間7時起至11時則是滿載即發車。1060209
(中央社)
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