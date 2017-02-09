元宵節前夕 八里療養院病友猜燈謎同樂

元宵節前夕，衛生福利部八里療養院今天特別舉辦兩梯次元宵猜燈謎活動，全院病友350人齊聚搶答同樂，兼具復健治療。

八里療養院今天在院內國際會議廳舉辦兩梯次元宵猜燈謎活動，院長陳俊鶯親自主持猜燈謎與病友同樂，同時頒發藝文創作比賽得獎者。

病友齊聚參加且現場搶答熱烈，現場充滿著節氣的喜氣，職能治療師及職能治療科實習學生則在旁給予必要的提示，以增進病友的參與度與答題反應，也是精神病友復健治療的一種模式。

陳俊鶯表示，八里療養院對精神疾病的醫療照護是全方位及多元化的，也就是除了醫藥的常規治療外，更透過多元的復健治療模式來幫助病友恢復及提升生活功能。今年適逢雞年，現場除了有關金雞的題目外，更祝福所有病友在生活中學習「金雞」獨立的精神，積極參與工作能力訓練，讓康復之路充滿奇「雞」。

策畫活動的職能治療師樊晨笛表示，在活動前就開始張貼燈謎題目讓大家感受過節氣氛，也讓病友們在每天的團體活動中討論燈謎的答案。今天活動現場準備了豐富的獎品，就是讓猜中燈謎的病友都能得到獎品，病友爭先舉手搶答，增添佳節的熱鬧氛圍，即使沒有搶到答題的機會，病友也能因此感受到過節的溫馨和喜氣。

職能治療科主任張自強指出，八里療養院常常藉著舉辦各型活動是有其特別的用意，尤其是配合節慶的活動，例如：元宵節猜燈謎、農曆春節寫春聯、年底尾牙等活動，今年還增加了元宵藝文創作比賽，除了可讓病友感受到季節的更替及享受喜慶外，更能增進病友們對時間的認知與定向感。像這次病友藉著參與元宵節的猜燈謎活動，更可幫助病友們腦力激盪、增進專注力，以及因為答對題獲得禮物而增加自信心。1060209

(中央社)