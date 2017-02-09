老農街頭賣菜 遭罰引討論

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台南1名老農露宿街頭賣高麗菜，在網路引起迴響，許多人揪團購買，卻也有人認為違規擺攤，警方1月對老農開了3張罰單，引起討論。

寒流來襲，台南今天氣溫陡降，這名老農還是在台南市北區延平市場旁販售自家種植的高麗菜，但這次他沒有違規設攤，主要是當地里長伸出援手，讓他在里長家店門前做生意。

老農抱怨說，有人向警察檢舉，他1月就被警察開了3張罰單，1張新台幣1200元。他很辛苦，不知警察為何開罰。

台南市警局第五分局解釋說，老農賣菜雖獲力挺，但也有人認為他違規擺攤，警方卻未積極開罰，要告警員瀆職。

民眾還投訴說，若高麗菜堆放在路邊，可能使市民發生車禍；警方若不管，未來菜農只要編一套故事就在路邊賣菜，市區豈不是會大亂。

警方表示，若老農在路邊賣菜，造成他人車禍受傷、死亡，可能觸犯刑法過失傷害、過失致死罪。1060209

(中央社)