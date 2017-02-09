「無法給完整的家」蔡琴曝二婚破局真相
「金嗓歌后」蔡琴今天為「2017百萬精華演唱會」舉辦記者會，宣告將於5月12日在台北國際會議中心開始巡演，她為這次演出構築了4階段，其中的「黑暗期」，蔡琴竟說：「我在婚姻、唱片都曾是黑名單！」，自曝了在前夫楊德昌之後，二婚破局的真正理由。
據《蘋果日報》報導，蔡琴在記者會上自曝婚姻讓她陷低潮，是人生的黑暗期，而過去和已故導演楊德昌及之後的感情事又被拿出來討論，先前她被爆曾秘婚又離婚，天后對此予以否認，苦笑表示這是「舊聞」，她與對方交往了2、3年，但沒能開花結果，是因為覺得自己身為公眾人物忙事業，無法給對方一個完整的家，覺得「不分開對不起他」，因此主動提了分手，至於被爆料和詹姓總監交往一事，她則以「我是他老闆」來予以否認。
蔡琴坦言二婚破局的原因，身旁無伴的她也大方聊了現在對愛情抱持的態度，表示如今對感情「不抱希望」，但不排斥姊弟戀，笑稱要找伴但不想找「老」伴，畢竟如果老了以後，對方坐輪椅，還要推他、幫他拍痰之類，不是她想要的感情關係。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。