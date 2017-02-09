「無法給完整的家」蔡琴曝二婚破局真相

蔡琴在記者會上自曝二婚之所以破局，是因認為給不了對方一個完整的家，不分手對不起對方。(中時資料照片)

「金嗓歌后」蔡琴今天為「2017百萬精華演唱會」舉辦記者會，宣告將於5月12日在台北國際會議中心開始巡演，她為這次演出構築了4階段，其中的「黑暗期」，蔡琴竟說：「我在婚姻、唱片都曾是黑名單！」，自曝了在前夫楊德昌之後，二婚破局的真正理由。

據《蘋果日報》報導，蔡琴在記者會上自曝婚姻讓她陷低潮，是人生的黑暗期，而過去和已故導演楊德昌及之後的感情事又被拿出來討論，先前她被爆曾秘婚又離婚，天后對此予以否認，苦笑表示這是「舊聞」，她與對方交往了2、3年，但沒能開花結果，是因為覺得自己身為公眾人物忙事業，無法給對方一個完整的家，覺得「不分開對不起他」，因此主動提了分手，至於被爆料和詹姓總監交往一事，她則以「我是他老闆」來予以否認。

蔡琴坦言二婚破局的原因，身旁無伴的她也大方聊了現在對愛情抱持的態度，表示如今對感情「不抱希望」，但不排斥姊弟戀，笑稱要找伴但不想找「老」伴，畢竟如果老了以後，對方坐輪椅，還要推他、幫他拍痰之類，不是她想要的感情關係。

(中時電子報)