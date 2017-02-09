SBL》閻家驊涉簽賭案 緊急辭去台啤教頭
正值SBL進入例行賽尾聲重要階段，上季總冠軍台啤卻陷入大麻煩！台啤總教練閻家驊因為涉入簽賭案，確定50萬元交保後，9日緊急發出聲明稿，宣告辭去台啤總教練職位，這對目標完成衛冕的台啤來說，無疑是個空前噩耗！
「針對今天（9日）媒體報導簽賭案，純屬個人行為，我已經在昨天於台北市刑事局說明並配合調查，並辭去台灣啤酒籃球隊總教練職務，以示負責，因為個人行為，對台啤籃球隊和喜愛籃球球迷造成傷害，深感抱歉。
一切靜待調查結果出爐再作打算。」閻家驊在聲明稿中表示。
分別在第4、第5、第8與第13季領軍台啤奪冠的閻家驊，目前執教生涯累積226勝(171敗)，是SBL史上勝場最多的教練，去年更是生涯首次擔任中華男籃總教練，先在瓊斯盃拿下季軍，隨後在亞洲挑戰盃男籃得到第8名。
如今閻家驊在第14季SBL例行賽即將結束的當前，突然傳出涉入簽賭案，這對好不容易以15勝9敗戰績升到第2的台啤來說，當然造成相當大的衝擊與軍心上的重挫，本季還剩7場例行賽的戰情，也將蒙上一層濃濃的黑影。
(中時電子報)
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