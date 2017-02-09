市定古蹟水交社宿舍群修復工程 賴清德視察
台南市南區水交社文化園區內的市定古蹟原水交社宿舍群，去年9月開始動工修復，預定今年10月有3棟將級、校級宿舍將先完工作為相關展館使用。市長賴清德今天上午前往視察，除關心後續工程及景觀設計的規畫進度，也逐一檢視修復工程細節，並要求文化局如期完工。
賴清德表示，台南市的5大文化園區，除了已完工的新化大目降文化園區、玉井噍吧哖事件紀念園區外，左鎮菜寮化石館文化園區及水交社文化園區都在施工中，赤崁文化園區預定明年也將動工；未來所有文化園區完成後，對台南市落實「文化首都」的目標將更有助力。
賴清德還強調，有別於以往仰賴中央經費補助，市府特別編列1億5000萬元預算，在水交社文化園區的修復及園區景觀計畫，以展現落實文化首都的強烈決心。
賴清德也希望水交社文化園區可以納入歷史上的各種元素，像是明清時期、美軍時期、日本統治時期或民國時期，讓每位參觀文化園區的遊客都能尋回那一段時光，對歷史進一步產生感情。
文化局則說，市定古蹟水交社宿舍群修復計畫總經費為1億6787萬元；其中，文化部補助6875萬元，市配合款9912萬元。該工程從去年9月7日開工以來，目前施工進度已達16%；全部8棟宿舍中，有3棟預定今年10月完工啟用，其餘將於明年11月竣工。
另外，為提升水交社文化園區的整體環境品質，除進行古蹟修復工程外，文化局也同步推動園區內的景觀計畫，總經費8500萬元，其中國防部補助3400萬元，目前已進入細部設計階段。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。