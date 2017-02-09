市定古蹟水交社宿舍群修復工程 賴清德視察

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台南市長賴清德（左二）視察市定古蹟水交社宿舍群修復工程。（洪榮志攝）

台南市南區水交社文化園區內的市定古蹟原水交社宿舍群，去年9月開始動工修復，預定今年10月有3棟將級、校級宿舍將先完工作為相關展館使用。市長賴清德今天上午前往視察，除關心後續工程及景觀設計的規畫進度，也逐一檢視修復工程細節，並要求文化局如期完工。

賴清德表示，台南市的5大文化園區，除了已完工的新化大目降文化園區、玉井噍吧哖事件紀念園區外，左鎮菜寮化石館文化園區及水交社文化園區都在施工中，赤崁文化園區預定明年也將動工；未來所有文化園區完成後，對台南市落實「文化首都」的目標將更有助力。

賴清德還強調，有別於以往仰賴中央經費補助，市府特別編列1億5000萬元預算，在水交社文化園區的修復及園區景觀計畫，以展現落實文化首都的強烈決心。

賴清德也希望水交社文化園區可以納入歷史上的各種元素，像是明清時期、美軍時期、日本統治時期或民國時期，讓每位參觀文化園區的遊客都能尋回那一段時光，對歷史進一步產生感情。

文化局則說，市定古蹟水交社宿舍群修復計畫總經費為1億6787萬元；其中，文化部補助6875萬元，市配合款9912萬元。該工程從去年9月7日開工以來，目前施工進度已達16%；全部8棟宿舍中，有3棟預定今年10月完工啟用，其餘將於明年11月竣工。

另外，為提升水交社文化園區的整體環境品質，除進行古蹟修復工程外，文化局也同步推動園區內的景觀計畫，總經費8500萬元，其中國防部補助3400萬元，目前已進入細部設計階段。

(中時)