農試所無農藥栽培草莓法 有效防治病蟲害

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農委會農業試驗所研發草莓無農藥栽培，農試所所長陳駿季9日表示，將推廣至全台草莓產地農戶，讓消費者吃得更安心。（黃世麒攝）

農試所展示非化合植物保護資材。（黃世麒攝）

農委會農業試驗所研發草莓無農藥栽培，策略性運用健康種苗、清園及監測的栽培管理，並搭配非化合植物保護資材，推出一套完整的病蟲害整合性管理技術，可產出無化學合成農藥殘留的草莓，花費甚至比傳統噴灑農藥便宜。

農試所所長陳駿季9日表示，將推廣至全台草莓產地農戶，讓消費者吃得更安心。

(中時)