陸2016年網路零售 破5兆人民幣
大陸商務部9日發布數據顯示，2016年大陸網路零售交易額達5.16兆元（人民幣，下同），較前年成長26.2％，是同期中國社會消費品零售總額成長速度的2倍以上。
據《中新社》報導，觀察大陸官方對重點零售企業的監測結果，網路零售業態的成長速度年增率為25.4％，遠高於百貨店，超市和購物中心等其他零售業的成長速度。
大陸商務部新聞發言人孫繼文在當天的新聞發布會上指稱，網路零售已成為帶動大陸零售業增長的主要動力，並推動了大陸的經濟轉型與供給側結構性改革。
(旺報)
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