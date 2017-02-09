彰化醫師、環團號召219反空汙大遊行

醫師、環團昨天齊聚彰縣府廣場，呼籲縣長、民代、縣民響應參加219反空汙要健康中部大遊行，並扮財神，象徵一起站出來「納好氣」。（吳敏菁攝）

醫師、環團昨天齊聚彰縣府廣場，呼籲縣長、民代、縣民響應參加219反空汙要健康中部大遊行，並扮財神，象徵一起站出來「納好氣」。（吳敏菁攝）

喜迎財神納好氣、好空氣才有好福氣，彰化縣長魏明谷響應參加219反空污要健康中部大遊行。（吳敏菁攝）

納好氣！台灣中南部經常處於嚴重超標，近20位彰化醫師、環保團體昨天穿白袍、巧扮巧神爺，昨天呼籲縣長、縣民一起站出來，響應中部210反空汙要健康大遊行，並訴求在彰化東南區爭設空汙測站，縣長魏明谷接招，承諾一定要為彰化人「爭一口氣」。

彰化縣醫師團體指出，世界衛生組織在2013年已將PM2.5列為一級致癌物，但台灣中南部的空氣卻還是常紫爆，不該也不能再容忍政府改善空氣品質的牛步，這次遊行希望喚起更多空汙意識，監督中央與地方政府要拿出更多作為。

醫師黃敏生說，去年彰化縣長魏明谷對台化彰化廠的處理魄力，縣民有目共睹，支持縣長改善空汙的努力。牙醫師黃人修也指出，PM2.5年均值減量與8年前2008比較，減量比例為全台第一，盼縣府團隊再接再厲，並呼籲立委們也站出來，讓法令與時俱進。

骨科醫師李武波指出，彰化縣醫療界聯盟在關懷彰化縣四區肺癌時，警覺到彰化東南區在2013年及其3年平均的肺癌發生率都居高不降，經詳查各鄉鎮的資料，進一步發現二水鄉女性肺癌發生率竟然是第一高，3年平均第二高：而社頭鄉男性則是第二高，且5年平均是第一高；同區的永靖鄉也是居高。

彰化縣環保聯盟指出，彰化東南區一直被視為好山好水，空汙情形被低估，它的細懸浮微粒濃度比照「彰化縣」，而不是地理較近、較高值的「南投縣」。今年1月份濃度，彰化縣26微米／立方米，南投縣則高達36，爭取設空品間測站，不要讓住民空汙環保資訊失明。

(中時)