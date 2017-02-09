藏金閣限量小提燈 搶購要快
台南市環保局藏金閣周六將舉辦二手家具拍賣會，除了拍賣98件二手家具外，因適逢元宵節，特別推出10個利用回收木料作成的元宵小提燈，以及7個以回收檜木製成的創意檜木燈籠，數量有限、競拍要快。
環保局表示，本月拍賣會的限時搶購商品，除了每個100元的元宵小提燈外，還有6個鑲花矮凳、6個鑲花相框及10個檜木名片夾；其中，檜木名片夾每個50元、鑲花矮凳及鑲花相框每個售價200元，賣完為止。
此外，環保局為回饋市民積極配合資源回收政策及照顧莘莘學子，也於開學前推出愛心組合式書桌大特賣，每組含書桌、椅子、置物架及抬燈4件僅售999元，總計191組，有需求的民眾或團體請把握機會搶購。
(中時)
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