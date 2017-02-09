伍茲向傷痛低頭 「有時覺得回不來了！」

伍茲氣餒因傷覺無法重返巔峰。(美聯社資料照)

去年12月世界挑戰賽休養15個月復出的前球王伍茲，上周在杜拜沙漠菁英賽第2輪出發前因背部痙攣宣布退賽，近年不斷因傷阻撓重返巔峰，讓他首度氣餒坦言，可能永遠好不了，再也回不來了。

伍茲生涯接受4次膝蓋與3次腰部手術，《Vision雜誌》日前刊出他杜拜沙漠菁英賽退賽之前談及被傷勢纏身的心聲，伍茲說：「有時候我覺得已經無法在巡迴賽征戰，再也回不來了。」他表示，經過多次膝蓋與腰部開刀，現在覺得還可以，還是有點痛，好像永遠不會完全好起來。

生涯贏過14座大賽冠軍的伍茲，目前最大目標希望再贏大賽冠軍，雖然現在身體狀況仍有疑慮，但他表示，現階段都在為4月6日開打的年度4大賽首戰美國名人賽作準備，「我已經贏過4次了，如果能贏第5次當然很好。」他說。

(中時電子報)