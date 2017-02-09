亞洲冬運會授旗 41位選手12日開拔前往札幌
教育部體育署何卓飛署長9日為我國參加2017年第8屆札幌亞洲冬季運動會代表團授旗，同時勉勵全體成員全力以赴，更期待創造歷史新猷。
本屆亞冬運預定於2月19日至26日於日本札幌市舉行，代表團成員將於12日陸續搭機前往，27日返回國內。本屆共派出滑雪、競速滑冰、短道競速滑冰、花式滑冰、冰壺、冬季兩項及冰球等7種運動，共計10名教練、41名選手參賽，相較上屆2011年亞洲冬季運動會於哈薩克舉行，我國當時共有32名選手參加花式滑冰、冬季兩項、滑雪、競速滑冰及冰球等5種運動，本屆代表團為我國參加亞洲冬季運動會以來規模最大。
何卓飛在勉勵代表團時表示，台灣地理緯度的位置屬於亞熱帶地區，在客觀條件上，發展冬季競技運動具有一定難度，但我國選手依然能夠在自然環境的限制下，克服訓練上的困難，爭取參加國際競賽的機會，的確讓人覺得感動與驕傲，選手的努力也實際體現了人定勝天的意義，此外，亦希望各位選手能利用這次參加亞冬運的機會，展現來自台灣人民的熱情，與各國的選手建立深厚的友誼，讓這次的參賽經驗，成為自己永遠的回憶，期盼各位選手到了札幌，能注意天候，並做好個人體能調整，以發揮自己最佳的競技水準，爭取最好的成績。
(中時電子報)
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