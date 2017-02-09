亞洲冬運會授旗 41位選手12日開拔前往札幌

教育部體育署長何卓飛為即將出發前往日本札晃參加亞洲冬季運動會代表團授旗，期勉所有選手能夠努力為國爭光。（劉宗龍資料照）

教育部體育署何卓飛署長9日為我國參加2017年第8屆札幌亞洲冬季運動會代表團授旗，同時勉勵全體成員全力以赴，更期待創造歷史新猷。

本屆亞冬運預定於2月19日至26日於日本札幌市舉行，代表團成員將於12日陸續搭機前往，27日返回國內。本屆共派出滑雪、競速滑冰、短道競速滑冰、花式滑冰、冰壺、冬季兩項及冰球等7種運動，共計10名教練、41名選手參賽，相較上屆2011年亞洲冬季運動會於哈薩克舉行，我國當時共有32名選手參加花式滑冰、冬季兩項、滑雪、競速滑冰及冰球等5種運動，本屆代表團為我國參加亞洲冬季運動會以來規模最大。

何卓飛在勉勵代表團時表示，台灣地理緯度的位置屬於亞熱帶地區，在客觀條件上，發展冬季競技運動具有一定難度，但我國選手依然能夠在自然環境的限制下，克服訓練上的困難，爭取參加國際競賽的機會，的確讓人覺得感動與驕傲，選手的努力也實際體現了人定勝天的意義，此外，亦希望各位選手能利用這次參加亞冬運的機會，展現來自台灣人民的熱情，與各國的選手建立深厚的友誼，讓這次的參賽經驗，成為自己永遠的回憶，期盼各位選手到了札幌，能注意天候，並做好個人體能調整，以發揮自己最佳的競技水準，爭取最好的成績。

(中時電子報)