賞燈民眾撿到「神奇東西」 警察一看好感動
「2017台北燈節」在西門町熱鬧舉行，開幕以後每天吸引上萬民眾觀賞，也忙翻了維安的萬華分局警方，編排百餘名警力輪流駐守，昨天警方執勤時，突然有一對情侶走進漢中街派出所，微笑表示：「我們撿到1個很神奇的東西喔！」接著就遞過1張紙條。
員警打開後，發現裡面是手繪的打氣字條，畫有Q版正在敬禮的警察，內容則寫到：「親愛的警察叔叔，您辛苦了，感謝有您的付出，祝您有美好的心情」。
字紙後來在警局裡傳閱，引發許多迴響，有員警直說：「好感動。」、「看到覺得很欣慰。」、「謝謝，看了心情真好！」
萬華分局也呼籲，燈節期間西門町周遭人潮擁擠，民眾賞燈時，要特別留意自身財物，另外最好多搭乘大眾運輸工具，以免封路受阻及停車不便。
(中時)
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