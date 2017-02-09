賞燈民眾撿到「神奇東西」 警察一看好感動

民眾交給燈節執勤員警的打氣字條。（陳鴻偉翻攝）

萬華警方為了維持燈節交通及動線順暢，編排百餘名警力辛苦執勤。（陳鴻偉翻攝）

「2017台北燈節」在西門町熱鬧舉行，開幕以後每天吸引上萬民眾觀賞，也忙翻了維安的萬華分局警方，編排百餘名警力輪流駐守，昨天警方執勤時，突然有一對情侶走進漢中街派出所，微笑表示：「我們撿到1個很神奇的東西喔！」接著就遞過1張紙條。

員警打開後，發現裡面是手繪的打氣字條，畫有Q版正在敬禮的警察，內容則寫到：「親愛的警察叔叔，您辛苦了，感謝有您的付出，祝您有美好的心情」。

字紙後來在警局裡傳閱，引發許多迴響，有員警直說：「好感動。」、「看到覺得很欣慰。」、「謝謝，看了心情真好！」

萬華分局也呼籲，燈節期間西門町周遭人潮擁擠，民眾賞燈時，要特別留意自身財物，另外最好多搭乘大眾運輸工具，以免封路受阻及停車不便。

(中時)