男子假藉問路 誘騙女子公廁內性侵
嘉義縣太保市傳出假問路真性侵案。疑似有智能發展遲緩的22歲女子「小芳」8日上午被開車行經的蔡姓男子搭訕問路，卻被對方騙上車，帶到附近公園公廁內，被強行逼迫替對方打手槍，並遭對方以手指性侵得逞。小芳事後向警方報案，警方除在她腳上採到可疑分泌物，也透過路口監視器追查男子下落，9日下午循線找到36歲蔡男，目前帶回水上分局訊問中，但蔡男目前全盤否認犯案。
警方指出，中午找到蔡男時，也在他車上找到小芳遺留的手提包、手機，其中手提包內還放著多本黃色書籍，但蔡男聲稱，小芳坐他的車去上廁所，離開時忘了拿手提包，他已將證件寄回小芳住所，但為何留下手機和手提包？他卻講不出所以然來，至於被找到黃色書刊，他則聲稱是早上回收的舊書。
(中時)
關鍵字：性侵
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