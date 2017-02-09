高市衛生局抽驗元宵湯圓 全部合格
後天就是元宵節，台中發生販售紅湯圓驗出工業用紅色素，危害人體；鑑於此，高雄市衛生局擴大抽驗元宵湯及配料食品的防腐劑及色素，今天公佈檢驗結果，均符合規定。
衛生局食品衛生科長陳建榮說，由於台中發生違法使用工業級色素的情形，因此，高市這次抽驗湯圓及餡料，特地擴大將法規內外共43項色素全部抽驗，也抽驗坊間最夯的「抹茶湯圓」，結果在色素使用上均合格，也沒有驗出添加防腐劑。
衛生局表示，許多民眾在元宵節吃元宵湯圓應景，衛生局日前前往市場攤商、冷熱飲店及超市、大賣場等販售場所抽驗包裝及散裝湯圓、芋圓、豆餡（紅豆、薏仁）等，共21件，檢驗項目包括防腐劑己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸及規定內色素（8項）、規定外色素（鹽基性桃紅精等35項），檢驗結果均符合規定。
衛生局指出，依規定，湯圓不得添加防腐劑，色素苯甲酸、己二烯酸可使用於湯圓產品，但使用限量為1.0g/kg以下，違者可依違反食品安全衛生管理法規定，處3萬至300萬元罰鍰；違法添加工業色素，依同法可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金。
(中時)
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