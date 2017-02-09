八大行業負責人未主動通報顧客持毒 最高罰200萬
蔡英文總統宣示加強毒品防制，行政院會今天通過修正毒品防制條例，未來八大行業特定營業場所若有顧客持毒，負責人未主動通報警方，就會被處以最高200萬元罰緩，情節嚴重者，可勒令停業一年半或廢止營業。
政院針對第三、四級毒品成癮者的矯治、戒除提出具體做法與相關修法，新增法務部為推動毒品防制業務，可設置基金拓展反毒經費來源。
草案增訂特定營業場所應執行的防制措施，包括在入口明顯處標示毒品防制資訊、設置入口管理人員、通報警察機關處理、備置從業人員名冊等，違反相關規定，由直轄市、縣市政府令負責人限期改善；若屆期未改善者，就會對負責人開罰10萬元至100萬元罰緩，並得按次處罰，若有合夥組織經營者，也將一併開罰。
若發現有顧客或從業人員持毒者，最高可對負責人處20萬至200萬元罰鍰，並得按次處罰，情節重大者，主管機關可勒令停業6個月以上一年半以下、勒令歇業或廢止營業。不過，若經營者有主動通報警方，則可不受處份。特定營業場所，初步鎖定如夜店、摩鐵、KTV、酒店等8大行業等，但詳細類別由法務部與相關部門會商訂定。
(工商)
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