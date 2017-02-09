冷死人？屏東男子鬼門關走一遭

屏東明顯感受寒流威力，少見的大衣、羽絨外套都頻往身上加。（林和生攝）

今年首波寒流發威，位於國境之南的屏東也感受到寒意，9日清晨5時許，屏東市1名57歲吳姓男子因心臟不適向消防隊求助，在送醫前突然沒有生命跡象，所幸經搶救撿回一命，目前仍在加護病房觀察。醫師提醒，近日氣溫驟降，有慢性病史患者都要提早警覺。

吳男家屬指出，男子有高血壓、糖尿病等病史，清晨突然感到心臟不舒服，消防員獲報到場協助，在下樓途中患者突然停止呼吸心跳，眾人立即施以CPR急救並送署立屏東醫院，最後順利救回，為求慎重起見，現仍住院觀察。

屏東縣衛生局長薛瑞元表示，近來低溫可能會使慢性肺阻塞疾病惡化、糖尿病患者血糖控制困難，溫差大亦會讓這些高感染風險族群身體調節不易，除了要注意身體狀況外，也避免感染流感。

他也預估，低溫加上周末適逢元宵節，各地皆舉辦慶祝燈會活動，民眾出遊、聚會活動增加，人潮流動頻繁，增加流感傳染機率，恐會有另一波流感疫情發生。

(中時)