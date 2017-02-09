陳姓阿伯寒夜賣菜被檢舉警開單 里長伸援
過年前，台南市北區一名陳姓阿伯餐風露宿在延平市場旁街頭賣起高麗菜，有網友發動揪團購買，將菜一夕買光，最近阿伯又復出街頭賣菜，開始有民眾多次檢舉他佔用人行道違規設攤，警方連續開單3次，這次當地延平里長吳坤福伸援，提供自家的騎樓用地，讓阿伯可以放心賣菜。
菜賤傷農，59歲陳姓菜農在年前露宿街頭6天6夜，賣著自種的高麗菜，有網友發現後在網路發動揪團，買光阿伯的高麗菜，期盼他回家過好年，堆置路邊的高麗菜一夕賣光。
過年後，陳姓老伯又出現在街頭賣菜，這次他的菜堆置在人行道旁，引起民眾不滿，多次檢舉他違規設攤，隨意將青菜堆置在路邊，並警告轄區派出所若消極處理，將告警員瀆職，警方無奈，才多次前往取締，連續3天共開了3張《違反道路交通管理法》的罰單，每張1200元。
陳姓阿伯訴苦生活艱難，才會逼不得已到街頭賣菜，政府卻不體恤農民，自己不知道要賣多少的菜，才能繳出3600元的罰單。
吳坤福見警方左右為難，近日將自家店面的騎樓，提供給陳姓阿伯使用，未來老伯可在騎樓的紅線內賣菜，不會再遭警方取締。阿伯9日感謝里長伯幫忙，讓他終於可以安心賣菜。
(中時)
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