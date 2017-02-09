呂秀蓮：公投門檻不要一下降太低
前副總統呂秀蓮今天拜會立法院長蘇嘉全，希望公民投票法修法能兼顧情理法，公投門檻不要一下降太低；蘇嘉全說，會將呂秀蓮的看法轉知給朝野各黨團並協商，盼能儘早通過修法。
呂秀蓮下午到立法院拜會蘇嘉全時說，自己很關心公投法什麼時候能修正通過，雖然希望能降低門檻，但也要考慮兼顧到情理法，過去門檻也許太高，但也不要一下子降太低，因為政局要穩定，台灣安全還是很重要。
呂秀蓮說，建議有必要的話來辦公聽會，請相關人士一起來談公投法門檻要怎麼降低比較合理：另外，她也希望立法院可以支持將3月18日訂為「台灣青年日」，鼓勵更多台灣青年關心國家前途。
蘇嘉全說，公投法修法雖然要降低門檻，不要像過去的「鳥籠公投」，但也不能降得太低變成濫用，對國家社會也是一種傷害。呂秀蓮的看法會轉知給各黨團，盼能儘早通過修法，並與各黨團協商。1060209
(中央社)
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