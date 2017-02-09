寒流來襲 新北關懷街友及獨居老人
寒流來襲，新北市社會局今天再度啟動街友及獨居老人低溫關懷機制，確保他們人身安全。
新北市社會局結合街友外展服務中心、各區公所及民間團體，針對轄內街友露宿地點與列冊獨居老人，動員各區公所、志工、里長等人力，主動上街關懷街友，提供禦寒物資與熱食，勸導前往中途之家或合作旅館接受安置。
社會局長張錦麗表示，本週寒流預報前，社會局會同高灘處和三重區公所，前往中山橋下關懷窩居在橋下梁柱間鐵皮內的2名街友，希望他們能進到林口或萬里的重建中心。
張錦麗說，這波低溫寒流將持續幾天，因此要求街友外展中心以及轄內有街友的18個區公所，以走動方式啟動街友關懷訪視機制，前往街友較常露宿的公園、橋下、車站、宮廟附近地點，提供各項禦寒衣物或熱食，鼓勵街友入住萬里中途之家，或是入住與市府簽有合約的旅社，對於不願接受收容者，也給予充足禦寒物品。
針對列冊獨居老人居家安全方面，市府也動員各區公所、志工、里長等人力，主動以電話慰問獨居老人或前往關懷，提供各項禦寒保健資訊，關心長者的健康狀況，同時宣導居家用電、用火及使用熱水器等安全，避免一氧化碳中毒等意外發生。
張錦麗特別注意長輩們保暖及用電安全，如果有發現需要幫助的街友，可以通知社會局外展服務中心協助服務，連絡電話：2956-0095。1060209
(中央社)
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